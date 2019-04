जेट एयरवेज के कर्मचारियों के लिए इमोशनल हुईं फराह खान, सरकार से कर डाली ये डिमांड

जेट एयरवेज (Jet Airways) ने अपनी सेवाएं अस्थायी तौर पर बंद कर दी हैं. जेट एयरवेज की मौजूदा हालत को लेकर बॉलीवुड जमकर रिएक्शन दे रहा है और एयरलाइंस के कर्मचारियों के साथ अपनी संवेदनाएं जाहिर कर रहे हैं. कल बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) ने जेट एयरवेज के कर्मचारियों को लेकर ट्वीट किया था और उन्हें सॉरी भी कहा था. अब बॉलीवुड एक्टर संजय खान (Sanjay Khan) की बिटिया और जानी-पहचानी जूलरी डिजाइनर फराह खान अली (Farah Khan Ali) ने जेट एयरवेज को लेकर ट्वीट किया है और कर्मचारियों की खातिर सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की है. फराह खान अली (Farah Khan Ali) का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

This is so so sad. Imagine the employees who are jobless with debts to pay and families to run. The Govt must intervene and save them . https://t.co/uxCNWu6X3A