फिरोज खान के ट्रांसफर पर बॉलीवुड फिल्म निर्माता का Tweet, बोले- धर्म ने टैलेंट का नाश कर दिया...

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (Banaras Hindu University) के असिस्टेंट प्रोफेसर फिरोज खान (Firoze Khan) ने धर्म विज्ञान संकाय से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने कला संकाय का संस्कृत विभाग में जॉइन कर लिया है. फिरोज खान के इस्तीफे के बाद से ही सोशल मीडिया पर रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं. हाल ही में इस मुद्दे पर बॉलीवुड फिल्म निर्माता और पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रीतिश (Pritish Nandy) नंदी ने ट्वीट किया है, जिसने लोगों का खूब ध्यान खींचा है. अपने ट्वीट में प्रीतिश नंदी ने फिरोज खान के इस्तीफे पर अपनी राय पेश करते हुए लिखा कि धर्म ने आखिरकार टैलेंट और योग्यता का नाश कर दिया है.

BHU के धर्म विज्ञान संकाय से फिरोज खान ने दिया इस्तीफा, तो फरहान अख्तर का यूं आया रिएक्शन...

The bright young Sanskrit scholar, Professor Firoze Khan's transfer in #BHU is a matter of eternal shame for the institution and those who run its affairs. Finally, religion has subverted merit and talent too.