नागरिकता संशोधन बिल पर बोलीं स्वरा भास्कर- मैं नहीं चाहती कि मेरी मेहनत की कमाई...

लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल (Citizenship Amendment Bill) पास होने के बाद अब यह राज्यसभा में भी पेश होने वाला है. लोकसभा में बिल के पक्ष में 311, जबकि विरोध में 80 वोट पड़े. बिल को लेकर सदन में गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने सदस्यों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि ये बिल लाखों- करोड़ों शरणार्थियों को यातनापूर्ण जीवन से मुक्ति दिलाने का जरिया बनने जा रहा है. नागरिकता संशोधन बिल को लेकर यूं तो चारों तरफ से रिएकक्श आने जारी है. लेकिन हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) ने इस पर ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

बॉलीवुड डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने किया ट्वीट, बोले- भारतीय मुसलमानों, ये वक्त गुजर जाएगा, आप सभी...

I do not want my hard earned money as a taxpayer to be spent in funding this sick bigoted NRC/CAB project! #CAB#CABAgainstConstitution#CABBill#NRCBill#IndiaAgainstCAB