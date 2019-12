बॉलीवुड डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने किया ट्वीट, बोले- भारतीय मुसलमानों, ये वक्त गुजर जाएगा, आप सभी...

नागरिकता संशोधन बिल (Citizenship Amendment Bill) के लोकसभा में पास होने के बाद से ही चारों तरफ से रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं. इस बिल के पक्ष में 311, जबकि विरोध में 80 वोट पड़े. बिल को लेकर सदन में गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने सदस्यों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि ये बिल लाखों- करोड़ों शरणार्थियों को यातनापूर्ण जीवन से मुक्ति दिलाने का जरिया बनने जा रहा है. इससे इतर हाल ही में बॉलीवुड डायरेक्टर अनुभव सिन्हा (Anubhav Singh) का ट्वीट सोशल मीडिया पर सबका खूब ध्यान खींच रहा है. इस ट्वीट में उन्होंने देश के मुसलमानों को धैर्य बनाए रखने की सलाह दी है.

नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में हुआ पास तो आलिया भट्ट की मम्मी सोनी राजदान बोलीं, 'भारत का अंत...'

Dear Indian Muslims..... this too shall pass. You have shown exemplary patience past few years and you should be proud of it. I am....