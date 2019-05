गुजरात दंगों पर फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर ने वोटरों को किया खबरदार, बोले- इनके बहकावे में न आएं...

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की फिल्म 'रईस' के डायरेक्टर राहुल ढोलकिया (Rahul Dholakia) मौजूदा राजनैतिक माहौल में काफी एक्टिव हैं और वो समय-समय पर अपील कर रहे हैं. गुजरात दंगों पर 'परजानिया (Parzania)' जैसी शानदार फिल्म बनाने वाले राहुल ढोलकिया (Rahul Dholakia) ने वोटरों से अपील की है और कहा है कि वोट देने के लिए टीवी के बहकावे में नहीं आएं. राहुल ढोलकिया (Rahul Dholakia) को 'परजानिया (Parzania)' के लिए 2007 में बेस्ट डायरेक्शन के राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था. लेकिन राहुल ढोलकिया का ये ट्वीट जमकर वायरल हो रहा है.

Voting under the influence of tv should be a bigger offense than Driving under the influence of alcohol