Gully Boy Box Office Collection Day 10: रणवीर सिंह की 'गली बॉय' से बम्पर कमाई जारी, अब तक कमा डाले इतने करोड़

रणवीर सिंह (Ranveer Singh) ने हिप-हॉप व रैपिंग फिल्म 'गली बॉय' (Gully Boy) से फैन्स का दिल जीत लिया. अभी भी दर्शकों की भीड़ बॉक्स ऑफिस पर जमकर दिखाई दे रही है. रणवीर सिंह अब ऐसे कलाकार बन चुके हैं, जिन्हें कोई भी रोल करने को दे दिया जाए वह शिद्दत और लगन के साथ अपने अभिनय से किसी को भी पीछे छोड़ सकते हैं. यही वजह है कि रणवीर सिंह (Ranveer Singh) ने अब फीस लेना बंद कर दिया है और वे सलमान खान (Salman Khan), आमिर खान (Aamir Khan) और अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की तरह ही फिल्मों में हिस्सा लिया करेंगे. यानी अब वे भी सुपरस्टार्स की लीग में शामिल हो गए हैं. फिलहाल रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) 'गली बॉय' अब अपने दूसरे हफ्ते में एंट्री ले चुका है, हालांकि शुरुआती कमाई के मुकाबले दूसरे हफ्ते कलेक्शन में रफ्तार धीमी हुई है, लेकिन लोगों में क्रेज अभी दिखाई दे रहा है.

कपिल शर्मा के शो में नवजोत सिंह सिद्धू ने मनोज तिवारी को दिया जवाब, बोले- जो कुछ गड़बड़ है 2019 के बाद सही हो जाएगा

#GullyBoy benchmarks...

Crossed ₹ 50 cr: Day 3

₹ 75 cr: Day 5

₹ 100 cr: Day 8

Weekend 2: Plexes will contribute to its biz... Lifetime biz will depend on how strongly it trends at metros in coming days.