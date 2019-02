Gully Boy Box Office Collection Day 4: रणवीर सिंह की 'गली बॉय' का बॉक्स ऑफिस पर कहर, कमाए इतने करोड़

Gully Boy Box Office Collection Day 4: रणवीर सिंह (Ranveer Singh) अपनी 'गली बॉय (Gully Boy)' से बॉक्स ऑफिस पर धमाल काटे हुए हैं. रणवीर सिंह का रैपर अंदाज और आलिया भट्ट के डेंजर गर्ल के अवतार ने बॉक्स ऑफिस पर जोरदार हंगामा किया है. वैलेंटाइन्स डे (Valentine's Day) पर रिलीज हुई 'गली बॉय (Gully Boy)' बॉक्स ऑफिस पर चार दिन में लगातार अपना करिश्मा कायम किए हुए है. रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म ने चार दिन में लगभग 72.15 करोड़ रु. की कमाई कर डाली है. फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट रमेश बाला के मुताबिक फिल्म ने चौथे दिन यानी रविवार को लगभग 21 करोड़ रु. की कमाई की है. हालांकि अभी फाइनल नंबर आने बाकी हैं.

#GullyBoy 's Early Estimates for Sunday - Feb 17th, All-India Nett is an excellent ₹ 21 Crs.. @RanveerOfficial @aliaa08

जोया अख्तर (Zoya Akhtar) के डायरेक्शन वाली 'गली बॉय (Gully Boy Box Office Collection)' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर रमेशा बाला ने अपने ट्वीट में लिखा हैः 'रविवार 17 फरवरी के लिए शुरुआती अनुमान, पूरे भारत में फिल्म ने कमाए 21 करोड़ रुपये. शानदार...' इस तरह रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की फिल्म शानदार प्रदर्शन कर रही हैं.

#GullyBoy catches speed... Crosses ₹ 50 cr... Metros excellent, driving the biz... Mass belt/Tier-2 cities improve... Day 4 [Sun] should be huge again... ₹ 70 cr+ *extended* weekend on cards... Thu 19.40 cr, Fri 13.10 cr, Sat 18.65 cr. Total: ₹ 51.15 cr. India biz.