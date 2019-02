Gully Boy Box Office Collection day 6: 'गली बॉय' से रणवीर सिंह का धांसू धमाल, अब तक कमाए इतने करोड़

Gully Boy Box Office Collection day 6: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की फिल्म 'गली बॉय' (Gully Boy) से कमाई लगातार जोरों पर है. पहले वीकेंड पर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाने वाली फिल्म अब 100 करोड़ के करीब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली है. जोया अख्तर (Zoya Akhtar) के डायरेक्शन वाली 'गली बॉय' पहले पांच दिन में 80 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर गई है. रोजाना की कमाई को देखते हुए एक अनुमान के अनुसार छठवें दिन फिल्म करीब 7 से 9 करोड़ रुपए कमा सकती है. हालांकि अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है. इस तरह रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सरपट दौड़ रही है, और यह रणवीर सिंह के लिए खुशखबरी है क्योंकि रणवीर सिंह की बैक टू बैक यह दूसरी सोलो हिट है.

#GullyBoy shows a solid hold on Mon [Day 5]... Expectedly, metros are driving the biz... Should hit cr on Thu [Day 8]... Mumbai circuit is the front runner [terrific]... Thu 19.40 cr, Fri 13.10 cr, Sat 18.65 cr, Sun 21.30 cr, Mon 8.65 cr. Total: ₹ 81.10 cr. India biz.