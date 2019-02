Gully Boy Movie Review: रणवीर सिंह-आलिया भट्ट की 'गली बॉय' ने जीता दिल, Twitter पर यूं आया रिएक्शन

खास बातें जोया अख्तर हैं 'गली बॉय' की डायरेक्टर 14 फरवरी को हो रही है रिलीज रणवीर सिंह और आलिया भट्ट् हैं लीड में

'गली बॉय (Gully Boy)' 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन्स डे (Valentine's Day) को रिलीज होने जा रही है. 'गली बॉय' में रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की जोरदार जोड़ी नजर आएगी. फिल्म रिलीज से पहले बॉलीवुड ने 'गली बॉय' को लेकर अपने रिव्यू (Gully Boy Movie Revieew) दे दिए हैं. बॉलीवुड के सितारे Twitter पर रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. म्यूजिक डायरेक्टर शंकर महादेवन (Shankar Mahadevan) ने तो जोया अख्तर (Zoya Akhtar) की फिल्म को 'मास्टरपीस' बताया है. बॉलीवुड एक्टर राहुल बोस और दिव्या दत्ता ने भी 'गली बॉय' की जमकर तारीफ की है. 'गली बॉय (Gully Boy)' को लेकर Twitter पर खूब रिएक्शन आ रहे हैं.

GULLY BOY !!! GULLY BOY !!! GULLY BOY !! What a masterpiece !! @ZoyaAkhtarOff it can be ONLY YOU ONLY YOU ONLY YOU !! @RanveerOfficial it can be ONLY YOU ONLY YOU ONLY YOU !!! Bllllllllownnnnnn away !! pic.twitter.com/a8NkAtNKbj — Shankar Mahadevan (@Shankar_Live) February 11, 2019

'गली बॉय (Gully Boy)' में रणवीर सिंह (Ranveer Singh) के किरदार को रैपर नेज़ी उर्फ नावेद शेख और डिवाइन उर्फ विवियन फर्नांडीस के जीवन से प्रेरित बताया जा रहा है. जोया अख्तर (Zoya Akhtar) की अंडरग्राउंड म्यूजिक की दुनिया पर आधारित फिल्म में रणवीर सिंह का रैपर स्टाइल और आलिया भट्ट का बिंदासपन दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है. लेकिन बॉलीवुड के सितारों ने फिल्म देखने के बाद दिल खोलकर 'गली बॉय' की तारीफ की.

Just watched #gullyboy !! @ZoyaAkhtarOff take a bow!!! Each scene is magic unfurling!! Each actor, parexcellence!!! Thankyou n best wishes for this gem! — Divya Dutta (@divyadutta25) February 11, 2019

'गली बॉय (Gully Boy)' को लेकर म्यूजिक डायरेक्टर शंकर महादेवन ने Tweet किया हैः 'गली बॉय!!! गली बॉय!!! गली बॉय!!! क्या मास्टरपीस है!!! जोया अख्तर सिर्फ आप ही ऐसी फिल्म बना सकती हैं!!! रणवीर सिंह इस किरदार को आप ही कर सकते थे...'

Watched #GullyBoy yesterday. It takes you into a world you know nothing about & makes you care for its people, their lives, their futures. What more can an audience ask for? Superbly directed, spot on performances, great emotional highs and lows. And banging rap - music & lyrics. — Rahul Bose (@RahulBose1) February 12, 2019

Rarely does a film tick literally all d boxes n #GullyBoy does that hands down



From the angst n ‘hard' poetry of the lyrics to the excellent support cast



Fantastic camera work, crisp editing and brilliant music, #GullyBoy is a piece of cinematic art India should be proud of — atul kasbekar (@atulkasbekar) February 12, 2019

Ranveer Singh with Javed Saab and others post the screening of #GullyBoy last night pic.twitter.com/Utjgwmoxxp — #Murad ka Cafe (@ranveercafe69) February 12, 2019

'गली बॉय (Gully Boy)' को देखने के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस दिव्या दत्ता ने ट्वीट किया हैः अभी-अभी गली बॉय देखी. जोया अख्तर आप कमाल हैं. हर सीन किसी तिलिस्म की तरह खुलता है. हर कलाकार उम्दा है. इस शानदार फिल्म के लिए शुक्रिया और शुभकामनाएं.

