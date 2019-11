हेमा मालिनी ने Ayodhya Verdict को लेकर दिया जोरदार रिएक्शन, बोलीं-राष्ट्र के इस जज्बे को सलाम...

बॉलीवुड एक्ट्रेस और मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी (Hema Malini) ने अयोध्या फैसले (Ayodhya Verdict) पर एक ट्वीट किया है, जो खूब वायरल हो रहा है. उनके इस ट्वीट पर यूजर्स खूब रिएक्शन दे रहे हैं. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले पर शनिवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया था. कोर्ट ने विवादित जमीन पर फैसला रामलला (Ram Lalla) के हक में सुनाया था. फैसले में कहा गया था कि राम मंदिर विवादित स्थल पर बनेगा और मस्जिद निर्माण के लिए अयोध्या में पांच एकड़ जमीन अलग से दी जाएगी. अदालत ने कहा कि 02.77 एकड़ जमीन केंद्र सरकार के अधीन रहेगी.

अयोध्या पर आया SC का फैसला तो सलमान खान के पिता बोले, 5 एकड़ भूमि पर हमारे लिए मस्जिद नहीं बल्कि...

The verdict of Hon. Supreme Court on Ayodhya has increased world faith in the Indian judiciary system.The calm and peace maintained by 130 crore Indians after the verdict,is proof that the spirit of unity & togetherness is the 'Soul of India'.I salute our nation for its spirit???? pic.twitter.com/DMlKzc0P6H