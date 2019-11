ऋतिक रोशन ने कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ 'घुंघरू' सॉन्ग पर किया जबरदस्त डांस, बार-बार देखा जा रहा है धांसू Video

ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) की फिल्म 'वॉर' (War) का गाना 'घुंघरू' (Ghungroo) ने खूब धमाल मचाया था. इस गाने पर ऋतिक रोशन और एक्ट्रेस वाणी कपूर (Vaani Kapoor) की कमाल की केमिस्ट्री नजर आई थी. दोनों ने धमाकेदार डांस से फैन्स का दिल जीत लिया था. अब हाल ही में, ऋतिक रोशन अपने फैन्स के साथ 'घुंघरू' (Ghungroo) सॉन्ग पर थिरकते नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे कॉलेज स्टूडेंट्स ऋतिक के साथ कदम- से- कदम मिलाकर थिरक रहे हैं.

अक्षय कुमार का पहला म्यूजिक वीडियो 'फिलहाल' हुआ रिलीज, यूट्यूब पर मचा दिया तहलका...देखें Video

They make me want to better myself every time. And every time I manage a little, look how far they come to give me my prize.



This love. Love it. .

.

Thank you Bengaluru!

Thank you #cultfit

Thank you @BeCureFit and team @hrxbrandpic.twitter.com/UlMI0ug7bH