Indian Air Force ने आतंकी शिविरों को किया ध्वस्त, अजय देवगन बोले- सैल्यूट इंडियन एयर फोर्स

Indian Air Force ने LOC के पार जाकर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के कैंपों पर हमला बोला है. भारतीय वायु सेना (Indian Air Force) के हमले में कई टेररिस्ट कैंप ध्वस्त करने की खबरें आ रही हैं. भारतीय वायु सेना (IAF) ने सोमवार की रात साढ़े तीन बजे इस हमले को अंजाम दिया. आतंकी शिविरों पर IAF की कार्रवाई की खबर आते ही Twitter पर बॉलीवुड सेलेब्रिटीज के रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं. इसके साथ ही सोशल मीडिया पर #IndiaStrikesBack, #IndianAirForce, #AirStrike और #SurgicalStrike2 जैसे हैशटैग ट्रेंड में आ गए. बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन (Ajay Devgn) ने भी इन हवाई हमलों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

Mess with the best, die like the rest. Salute #IndianAirForce.@narendramodi. — Ajay Devgn (@ajaydevgn) February 26, 2019

बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन (Ajay Devgn) ने भारतीय वायु सेना (Indian Air Force) की इस कार्रवाई पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए Twitter पर लिखा हैः 'ताकतवर से टकराओगे तो चूर-चूर हो जाओगे. इंडियान एयर फोर्स को सैल्यूट. नरेंद्र मोदी.'

Salute to the daredevil IAF pilots who braved to strike in the heart of our enemy. It's time for all Indians to stand united as one.???????? #IndiaStrikesBack#JaiHind — Madhur Bhandarkar (@imbhandarkar) February 26, 2019

बॉलीवुड फिल्मों के डायरेक्टर मधुर भंडारकर (Madhur Bhandarkar) ने भी IAF के हमले को लेकर ट्वीट किया हैः 'IAF के बहादुर पायलटोंको सैल्यूट जिन्होंने दुश्मनों के सीने में वार किया. यह समय है कि सभी भारतीय एक साथ खड़े हों.'

Experts say this attack by IAF to destroy the terror camps across the POK are of high degree of precision and very strategically planned and were successfully executed. #IndianAirForce#BALAKOT — Rannvijay Singha (@rannvijaysingha) February 26, 2019

बॉलीवुड एक्टर और टीवी होस्ट रणविजय सिंघा (Rannvijay Singha) ने IAF के आतंकी शिविरों को ध्वस्त करने पर कहा हैः 'विशेषज्ञ बता रहे हैं कि IAF के इन हमलों को पीओके में चल रहे आतंकी शिविरों को ध्वस्त करने के लिए अंजाम दिया गया है, जिन्हें सुनियोजित और सफलतापूर्ण तरीके से अंजाम दिया गया है.'

Salute to our real life heroes #SurgicalStrike2#IndiaStrikesBack ???????? — Bhushan Kumar (@itsBhushanKumar) February 26, 2019

फिल्म प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने लिखा हैः 'हमारे सच्चे हीरो को सैल्यूट...'

