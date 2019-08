इंटरनेशनल मार्केट में रुपए की हालत हुई खस्ता तो बॉलीवुड डायरेक्टर बोले- हमें इसकी परवाह कहां...

अंतरराष्ट्रीय बाजार में रुपए की हालत खस्ता होती जा रही है. एशिया में रुपये की खस्ता होती हालत को लेकर कई रिपोर्टें आ रही हैं, और इसके लिए कई तरह के कारक जिम्मेदार बताए जा रहे हैं. रुपये की खराब होती हालत को लेकर बॉलीवुड डायरेक्टर ओनिर (Onir) ने भी काफी चौंकाने वाला ट्वीट किया है. अपने इस ट्वीट के जरिए बॉलीवुड डायरेक्टर ओनिर (Onir) ने तंज कसते हुए ट्वीट किया है. भारतीय मुद्रा में आई गिरावट पर आया बॉलीवुड डायरेक्टर ओनिर (Onir) का ट्वीट सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है.

But this is not supposed to worry us !!!! Foreign Investors Face Wipeout As Rupee Becomes Asia's Worst Performer https://t.co/B6EMTsw9hR via @ndtv



सामाजिक मुद्दों पर अकसर अपनी राय रखने वाले बॉलीवुड डायरेक्टर ओनिर (Onir) ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपये की खस्ता हालत पर ट्वीट करते हुए लिखा, 'लेकिन यह हमें परेशान नहीं करता!!! विदेशी निवेशकों को भारी नुकसान हो सकता है क्योंकि रुपये का प्रदर्शन एशिया में सबसे खराब रहा है.'

Floods in Kerela , Karnataka , Assam , Bihar ... many dead , thousands homeless and yet we turn blind to the signs sent by nature .., to stop abusing it . It's far more powerful than us and will annihilate is if we don't show love . #banplastic#saveAarey#SaveTheEarth