Women's Day: अमिताभ बच्चन से लेकर मल्लिका शेरावत तक, कई बॉलीवुड सेलेब्स ने कुछ यूं दी बधाई

Women's Day 2019: अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (International Women's Day) के अवसर पर शुक्रवार को अमिताभ बच्चन, तमन्ना भाटिया, साउथ सुपरस्टार महेश बाबू और मल्लिका शेरावत ने जैसे बॉलीवुड सितारों ने महिलाओं के प्रति न केवल प्यार व्यक्त किया बल्कि महिलाओं का सम्मान करने और उन्हें सशक्त बनाने का आग्रह किया. बॉलीवुड की तमाम हस्तियों ने ट्वीट करते हुए अपने-अपने अंदाज में विश किया. अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 'एक विशेष दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए? ना! मेरे लिए प्रति दिन महिला दिवस है.'

अमिताभ बच्चन ने महिलाओं को बड़े ही शानदार तरीके से शुभकामनाए दी. उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, 'एक विशेष दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए !!??? ना !! मेरे लिए प्रति दिन महिला दिवस है.'

T 3111 -

एक विशेष दिन अंतर्रष्ट्रिय महिला दिवस के लिए !!???

ना !!

मेरे लिए प्रति दिन महिला दिवस है — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) March 8, 2019

तमन्ना भाटिया ने महिलाओं के बारे में ट्विटर पर लिखा, 'जहां एक महिला है, वहां जादू है... सभी महिलाओं की शुभकामनाएं'

Where there's a woman, there is magic

Wishing all the lovely ladies #HappyWomensDay2019pic.twitter.com/TYGIi1vqk6 — Tamannaah Bhatia (@tamannaahspeaks) March 8, 2019

साउथ के सुपरस्टार एक्टर महेश बाबू ने अपनी पत्नी और बेटी की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, 'मेरी और सभी अविश्वसनीय रूप से मजबूत महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. आज ही नहीं, रोज सूरज की तरह चमक बिखेरती रहें.'

To mine & all the incredibly strong women out there, happy #WomensDay

Today and every day #ShineBright.#InternationalWomensDaypic.twitter.com/A4vxv1bHXw — Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) March 8, 2019

मल्लिका शेरावत ने भी महिलाओं के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'बेखौफ, साहसिक और बहादुर'

काजोल ने भी महिला दिवस पर अपनी से जुड़ी यादों को ताजा करते हुए ट्वीट किया-

My mom raised us as children . Not boys not girls just children . Empowerment comes from a deep seated belief of knowing that you are always more than enough. On this day let's pls accept equality between all and experience humanity as a whole . #WomensDay2019#equality#vrhuman — Kajol (@KajolAtUN) March 8, 2019

बिपाशा बसु ने इंटरनेशनल वुमन्स डे पर कहा कि महिलाओं के पास सचमुच एक सुपर पॉवर होती है.

Happy Women's Day to all Being a woman is a truly a super power ... so let's just own that super power completely and wholly and celebrate ourselves and love ourselves… https://t.co/HHKWXXmPRp — Bipasha Basu (@bipsluvurself) March 8, 2019

