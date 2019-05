IPL 2019: चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के मैच पर बॉलीवुड एक्टर ने कर डाली भविष्यवाणी, Tweet हुआ वायरल

आईपीएल 2019 (IPL 2019) में शुक्रवार को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच रोमांचक मुकाबला खेला जा रहा है. इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की टीम चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को जीत के लिए 148 रनों का लक्ष्य दिया है. अब मैच के बीच में ही बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल खान (Kamaal R Khan) ने मैच पर अपना रिएक्शन दे दिया है. कमाल खान (Kamaal R Khan) ने चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स (CSK Vs DC) के बीच हो रहे दूसके क्वालिफायर मुकाबले को लेकर ट्वीट कर दिया है, जो सुर्खियों में बना हुआ है. बहुत से लोगों ने कमाल खान (Kamaal R Khan) के ट्वीट पर अपना रिएक्शन भी दिया है.

Today #CSK will win and final will be #MIVsCSK! #IPL2019