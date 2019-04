IPL 2019: महेंद्र सिंह धोनी की धाकड़ पारी के बाद भी हारी CSK, तो बॉलीवुड एक्टर ने कही यह बात...

खास बातें चेन्नई सुपर किंग्स को आरसीबी ने हराया महज 1 रन से हारी धोनी की टीम धोनी ने नाबाद 84 रन बनाए

आईपीएल 2019 (IPL 2019) में रविवार को महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की कप्तानी वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और विराट कोहली (Virat Kohli) की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के बीच धाकड़ मुकाबला खेला गया. इस मैच में हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के हाथों एक रन की हार मिली, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की धाकड़ पारी ने सभी का दिल जीत लिया. अपनी टीम को जिताने के लिए महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) अंत तक लड़ते रहे, लेकिन शायद उनकी टीम की किस्मत ही खराब थी कि वो मैच नहीं जीत सकी. इस मैच को लेकर बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल खान (Kamaal R Khan) ने भी ट्वीट किया है. उनके ट्वीट पर अब खूब रिएक्शन आ रहे हैं.

बॉलीवुड एक्टर बोले- अब कभी भी मर जाऊं कोई परवाह नहीं, इतना कमा लिया है कि...

What a match #RCBvsCSK and what a script! Superb! Full Paisa Vasool! — KRK (@kamaalrkhan) 21 अप्रैल 2019

कमाल खान (Kamaal R Khan) ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के बीच खेले गए मुकाबले के बाद लिखा: "क्या मैच था CSK Vs RCB के बीच. और क्या रचना थी मैच की. शानदार. फुल पैसा वसूल." कमाल खान ने इस तरह ट्वीट कर मैच पर अपनी राय रखी. यह पहला मौका नहीं है जब केआरके (KRK) ने आईपीएल के किसी मैच पर राय रखी है. वो अक्सर मैच के बाद अपना रिएक्शन देते हैं. महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) और विराट कोहली की टीम के बीच खेले गए मैच को उन्होंने फुल पैसा वसूल बताया.

नेहा कक्कड़ के नए अंदाज ने मचाया धमाल, बार-बार देखा जा रहा Video

कमाल खान (Kamaal R Khan) दुबई में रहते हैं और किसी भी मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं. इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है. बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की नाबाद 84 रन की तूफानी पारी के बावजूद चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को रविवार को यहां एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 12वें संस्करण के मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (RCB) के हाथों एक रन से करीबी हार का सामना करना पड़ा. चेन्नई को 2018 के बाद से पहली बार लगातार दो मैचों में हार का सामना करना पड़ा है.

Bhojpuri Cinema: खेसारी लाल यादव ने Youtube पर फिर मचाया धमाल, 2 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया Video

Unreal stuff at the Chinnaswamy stadium as @RCBTweets keep the fight going #RCBvCSKpic.twitter.com/drxLIP5nzf — IndianPremierLeague (@IPL) 21 अप्रैल 2019

बैंगलोर (RCB) ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट पर 161 रन का स्कोर बनाया और फिर चेन्नई (CSK) को आठ विकेट पर 160 रन पर रोक दिया. चेन्नई की इस सीजन में 10 मैचों में यह तीसरी हार है. टीम अभी भी 14 अंकों के साथ तालिका में चोटी पर कायम है. वहीं, बेंगलोर की 10 मैचों में यह तीसरी जीत है और वह छह अंकों के साथ आठवें नंबर पर है.

...और भी हैं बॉलीवुड से जुड़ी ढेरों ख़बरें...