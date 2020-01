जावेद अख्तर ने सरकार पर साधा निशाना, बोले- धार्मिक रूप से सताए ईसाईयों को नागरिकता देने की बात करते हैं लेकिन...

मशहूर शायर और बॉलीवुड राइटर जावेद अख्तर (Javed Akhtar) सोशल मीडिया पर अपनी बेबाकी के लिए पहचाने जाते हैं और सामाजिक सरोकारों पर खुलकर अपनी राय भी रखते हैं. हाल ही में जावेद अख्तर (Javed Akhtar Twitter) ने एक ट्वीट किया है, जिसके बाद वह सुर्खियों में आ गए हैं. दरअसल, अपने ट्वीट से एक बार फिर जावेद अख्तर ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और एनआरसी (NRC) को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. जावेद अख्तर ने अपने इस ट्वीट में सरकार के दोहरे रवैये को लेकर निशाना साधी है और उनके इस ट्वीट को खूब पढ़ा जा रहा है.

Kaifi Azmi 101st Birthday: 'बस्ती में अपनी हिन्दू मुसलमां जो बस गए...' पढ़ें कैफ़ी आज़मी की फेमस शायरी

They boast they will give citizenship to all the religiously persecuted Christians from the neighbor countries at the same time they claim that they will not allow a statue of Jesus Christ in Banglore . Wow !! Makes perfect sense