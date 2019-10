अभिजीत बनर्जी को मिला Nobel prize तो जावेद अख्तर ने किया Tweet, बोले- पूरे राष्ट्र को बधाई, बंगाल...

भारतीय अमेरिकी अभिजीत बनर्जी (Abhijit Banerjee) को 2019 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार (Nobel prize) दिए जाने की घोषणा की गई है. अभिजीत बनर्जी को यह इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार फ्रांस की एस्थर डुफ्लो और अमेरिका के माइकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप से दिया गया है. यह पुरस्कार ‘वैश्विक स्तर पर गरीबी उन्मूलन के लिए किए गए कार्यों के लिए दिया गया गया है. अभिजीत बनर्जी को मिले इस नोबेल पुरस्कार को लेकर सोशल मीडिया पर भी जमकर रिएक्शन आ रहे हैं. बॉलीवुड के मशहूर लिरिक्स और स्टोरी राइटर जावेद अख्तर (Javed Akhtar) ने भी ट्वीट कर इस पर अपना रिएक्शन दिया है. जावेद अख्तर का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

An Indian economist Abhijeet Bannerji shares the Nobel prize with two other economists. Congratulations dear nation . Bengal !! After Guru dev , Amartya Sen once again you have made us proud by a Nobel prize winner !!