सनी लियोन से नंबर मांगने के आरोपों को कबीर बेदी ने किया खारिज, Tweet कर जताई नाराजगी...

मशहूर सेलिब्रिटी फोटोग्राफर डब्बू रतनानी (Dabboo Ratnani) के कैलेंडर लॉन्च पर कई बॉलीवुड सितारों नजर आए. कैलेंडर लॉन्च इवेंट में बॉलीवुड के सीनियर एक्टर कबीर बेदी (Kabir Bedi) ने भी शिरकत की और वहां पहुंचकर उन्होंने कई बॉलीवुड सितारों से बातचीत की. डब्बू रतनानी के कैलेंडर लॉन्च पर कबीर बेदी ने सनी लियोन (Sunny Leone) से भी मुलाकात की. डब्बू रतनानी के फोटोशूट के दौरान बॉलीवुड एक्टर कबीर बेदी पर एक्ट्रेस सनी लियोन का मोबाइल नंबर मांगने का आरोप लगा था.

REPORTS that I asked #SunnyLeone for her number are not true. The insinuation is defamatory. At Daboo Ratnani's party I asked her husband @DanielWeber99 for HIS number and HE entered it into my phone. Publications carrying this shameful @Spotboye report must remove it and clarify https://t.co/bBfoUNegTw