Kabir Singh Box Office Collection Day 23: 'उरी' और 'भारत' की राह पर 'कबीर सिंह', 23 दिन में कमाए इतने करोड़

Kabir Singh Box Office Collection Day 23: बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कबीर सिंह (Kabir Singh)' के क्रेज के कम होने का कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहा है. 'उरी (URI)' और 'भारत (Bharat)' के साल की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म बनने के बाद इस फिल्म ने घरेलू बाजार में 250 करोड़ रुपये का कारोबार किया है. फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श ने शुक्रवार को ट्वीट करते हुए कहा, "'सुपर 30 (Super 30)' के रिलीज होने के बावजूद 'कबीर सिंह (Kabir Singh)' पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा (खासकर मल्टीप्लेक्स में). (चौथा सप्ताह) शुक्रवार को इसने 2.54 करोड़ की कमाई की, यानी अब तक कुल 255.89 करोड़. यह आंकड़ा सिर्फ भारत में रिलीज हुई फिल्म का है"

#KabirSingh shows big gains on [fourth] Sat... Will maintain the pace on [fourth] Sun... [Week 4] Fri 2.54 cr, Sat 3.75 cr. Total: ₹ 255.89 cr. India biz.