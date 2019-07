'कबीर सिंह' को देख वायरल हो रहे ये वीडियो, राज कपूर ने पीटा नरगिस को तो रंगोली बोलीं- बॉलीवुड का असली चेहरा...

'कबीर सिंह (Kabir Singh)' को लेकर सोशल मीडिया पर माहौल गर्मा गया है. 'कबीर सिंह (Kabir Singh)' के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा का बयान आने के बाद तो जैसे इंटरनेट पर हंगामा ही हो गया है. 'कबीर सिंह (Kabir Singh)' के डायरेक्टर संदीप वांगा रेड्डी ने एक इंटरव्यू में कहा था, 'जब आप किसी पुरुष या स्त्री के साथ बहुत गहराई से प्रेम करते हैं या गहरे जुड़े होते हैं, तो इसमें काफी ईमानदारी रहती है. अगर आप के पास फिजिकल डेमोनस्ट्रेशन की आजादी नहीं है...अगर आपके पास एक-दूसरे को झापड़ मारने की आजादी नहीं है तो मुझे नहीं लगता है उनके बीच कुछ है.' अब बॉलीवुड के ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें हीरो हीरोइन को पीट रहा है, और फिर भी हीरोइन उसे गले लगा रही है. राज कपूर और नरगिस की फिल्म 'आवारा' का एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस पर कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल का ट्वीट भी काफी वायरल हो रहा है.

Raj Kapoor's most sexist and troublesome scene, this is the true face of Bollywood so don't act holier than thou for a south maker and consider Raj Kapoor a legend #saynotoselectiveoutragehttps://t.co/o06FPov3bQ