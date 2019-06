'अर्जुन रेड्डी' विजय देवराकोंडा ने शाहिद कपूर की 'कबीर सिंह' को लेकर कह दी ये बात, ट्वीट हो गया वायरल

शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) और कियारा आडवाणी (Kiara Advani) की मोस्ट अवेटिड फिल्म 'कबीर सिंह' (Kabir Singh) आखिरकार रिलीज हो गई है. 'कबीर सिंह' तेलुगू की सुपरहिट फिल्म 'अर्जुन रेड्डी' (Arjun Reddy) की हिंदी रीमेक है. ऐसे में तेलुगू ब्लॉकबास्टर 'अर्जुन रेड्डी' के सुपरस्टार विजय देवराकोंडा (Vijay Deverakonda) ने हिंदी रीमेक 'कबीर सिंह' को लेकर अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस ट्वीट में देवराकोंडा फिल्म 'कबीर सिंह (Kabir Singh)' के लिए शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी (Kiara Advani) को शुभकामनाएं दी हैं.

#KabirSingh - for me @imvangasandeep and his ability, vision & passion for storytelling is greater than any box-office success he can see. And in him I've found a fireplace for my energy and vision. I wish massive blockbuster success to @shahidkapoor and @Advani_Kiara. (4/4)