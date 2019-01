ऋषि कपूर ने कादर खान के निधन पर किया इमोशनल ट्वीट, लिखा- 'जन्नत नसीब हो आपको...'

बॉलीवुड दिग्गज एक्टर कादर खान (Kadar Khan) का निधन मंगलवार को कनाडा के एक अस्पताल में हुआ. कादर खान (Kadar Khan) काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे. ऐसे दुख की घड़ी में बॉलीवुड के तमाम दिग्गजों ने उन्हें याद किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए कामना की. बॉलीवुड के एक और दिग्गज एक्टर ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) भी कादर खान के निधन पर इमोशनल दिखे. उन्होंने अपने सोशल मीडिया के जरिए कादर खान को याद करते हुए दिल की बात शेयर की. ऋषि कपूर ने ट्वीट करते हुए लिखा, ''कादर भाई खान साहब को आत्मा की शांति मिले. बहुत लंबा रिश्ता था आपका हम सब कपूर्स के साथ. बहुत काम किया बहुत सीखा आपसे. जन्नत नसीब हो आपको. आमीन..''

