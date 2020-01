महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर कमल हासन का ट्वीट, लिखा-आज ही के दिन कथित रूप से देशभक्त ने...

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) की 72वीं पुण्यतिथि के मौके पर प्रधानंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सहित कई नेताओं ने उनका स्मरण किया और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. फिल्मी दुनिया के कलाकारों ने भी इस मौके पर महात्मा गांधी को याद किया. साउथ के सुपरस्टार और कई बॉलीवुड फिल्में कर चुके कमल हासन (Kamal Hassan) ने भी एक ट्वीट किया है, जो सुर्खियों में है. कमल हासन के इस ट्वीट पर यूजर्स भी जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. कमल हासन का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

The lowest & meanest form of criticism in a reformed world is assasination. One of the most important ambassador of world peace and my personal torchbearer was shot dead by an allegedly patriotic Indian on this day. India remembers Gandhiji so that the history is not repeated.