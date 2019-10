कमलेश तिवारी हत्याकांड: बॉलीवुड एक्टर ने यूपी पुलिस पर खड़े किए सवाल, कहा- जब उनकी मां और बेटा कह रहे हैं तो...

कमलेश तिवारी (Kamlesh Tiwari Murder Case) की शुक्रवार को उन्हीं के घर में घुसकर हत्या कर दी गई. इस हत्याकांड की चारों ओर चर्चा हो रही है. अब इस पर बॉलीवुड गलियारे से भी रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं. बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने ट्वीट कर उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं. कमाल आर खान ने अपने ट्वीट में लिखा: "अगर कमलेश तिवारी की मां और बेटा कह रहे हैं कि हत्या के पीछे माफिया बीजेपी नेता का हाथ है, तो यूपी पुलिस नेता से पूछताछ क्यों नहीं करना चाहती?"

If mother and son of Kamlesh Tiwari are saying that a mafia BJP leader is behind the killing, then why UP police doesn't want to interrogate the leader? pic.twitter.com/XdiAxpHkjZ