करीना कपूर से पूछा 'कपूर या खान', तो एक्ट्रेस ने दिया यूं चौंकाने वाला जवाब- Video Viral

Kareena Kapoor slaying in Indian look @therealkareenakapoor . . . . Inquiries @manishcineriser #cineriser #cineriserfashion #bollywoodfashion #bollywoodcelebrities #kareenakapoorfans #kareenakapoorhot #kareenakapoorkhan #festiveseason #fashiondiaries #fashionlover #fashiongram #fashionista #fashiondesign #fashionstylist #fashionnova #bollywoodactresses #bollywoodsongsdailly #bollywoodactor #bollywoodstylefile

A post shared by CineRiser Fashion (@cineriserfashion) on Nov 3, 2019 at 10:18pm PST