करीना कपूर कमल के फूलों से भरे तालाब में यूं आईं नजर, बार-बार देखी जा रही फोटो

बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर (Kareena Kapoor) सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हैं, लेकिन इनकी फोटो और वीडियो हमेशा सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटरोती हैं. हाल ही में करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) की एक फोटो इंस्टाग्राम पर छाई हुई है, इस फोटो में बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर (Kareena Kapoor) एक तालाब में नजर आ रही हैं, जिसमें उनके चारों तरफ कमल के फूल खिले हुए हैं. करीना कपूर (Kareena Kapoor) के साथ ही उस तालाब में कई लोग मौजूद हैं, जो शूटिंग की तैयारी में लगे हुए हैं. फोटो में करीना कपूर का लुक काफी जबरदस्त लग रहा है.

दरअसल करीना कपूर (Kareena Kapoor) एक साबुन के विज्ञापन की शूटिंग कर रही हैं. इस विज्ञापन के लिए करीना कपूर (Kareena Kapoor) शूटिंग की पूरी टीम के साथ कमल के फूल से भरे तालाब में दिखाई दीं. शूटिंग के लिए करीना कपूर का मेकअप मशहूर मेकअप आर्टिस्ट मिक्की कॉन्ट्रेक्टर ने किया है. फोटो में शूटिंग के साथ पूरी टीम काफी मस्ती भी कर रही है. मीडिया में आई खबरों के मुताबिक करीना कपूर करीब 6 साल बाद आमिर खान (Aamir Khan) के साथ फिल्मों में काम करती नजर आएंगी. करीना कपूर '3 इडियट्स' के बाद अब फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' के जरिए आमिर खान के साथ पर्दे पर दिखेंगी.

IT'S OFFICIAL... Kareena Kapoor Khan teams up with Aamir Khan in #LaalSinghChaddha... Inspired by the classic #ForrestGump... Directed by Advait Chandan... Written by Atul Kulkarni... Produced by Viacom18 Studios and Aamir Khan Productions... #Christmas 2020 release.