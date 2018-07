एक्ट्रेस सनी लियोन (Sunny Leone) पर बन रही बायोपिक का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. वेब सीरीज के जरिए एडल्ट स्टार बनने से लेकर बॉलीवुड में एंट्री लेने तक के सफर दिखलाया जाएगा. सनी लियोन पोर्न इंडस्ट्री (Porn Industry) में किस तरह आईं, और क्या हालात थे ये भी इसमें दिखाया गया है. विदेश में बचपन के दिनों सनी का स्कूल के दोस्तों द्वारा बॉडी शेम का शिकार होना, घर में पैसे की कमी की वजह से एडल्ट स्टार बनने तक की पूरी कहानी अब वेब सीरीज की जरिए स्क्रीन पर आएगी. वेब सीरीज ‘करनजीत कौर- द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सनी लियोन’ 16 जुलाई को जी5 के ऐप पर रिलीज की जाएगी. ट्रेलर में बचपन, परिवार और पोर्न स्टार बनने के सफर को दिखाया गया है.

My life will soon be an open book!

My journey from #KarenjitKaur to @sunnyleone premieres on 16th July 2018 only on @ZEE5India - https://t.co/LiOTTxjreZ#ZEE5Originals#KarenjitKaurOnZEE5@namahpictures@freshlimefilmspic.twitter.com/lzk6ixJMm0