महाराष्ट्र में हुए उलटफेर पर बॉलीवुड एक्टर बोले- यदि पार्टियां विधायकों को खरीद-बेच रही हैं तो आज के बाद...

महाराष्ट्र की राजनीति (Maharashtra Politics) में शनिवार को बड़ा उलटफेर हुआ. सभी की नजरें शिवसेना (Shiv Sena) के उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) पर थीं कि वो राज्य के अगले सीएम बनेंगे. लेकिन देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) और अजीत पवार (Ajit Pawar) ने सुबह करीब 8 बजे सीएम और डिप्टी सीएम पद की शपथ लेकर पूरी बाजी ही पलट दी. इसी बीच आज खबर आई कि अजीत पवार सहित एनसीपी के 4 विधायक लापता हैं. अब इस पर बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने ट्वीट किया है, जो सुर्खियों में है.

We all the people of Maharashtra should be ashamed, if all the political parties are selling and buying elected MLA's by us. I will never ever vote again in my entire life.