महाराष्ट्र में मचे राजनीतिक घमासान पर भड़के प्रकाश राज, बोले- 'लोकतंत्र में पावर लोगों के पास नहीं बल्कि...'

महाराष्ट्र में राजनीतिक उठा-पटक के बीच शनिवार को बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और एनसीपी (NCP) नेता अजीत पवार (Ajit Pawar) ने उप-मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर सबको चौंका दिया. महाराष्ट्र में अचानक बदले इस राजनीतिक समीकरण पर जनता के साथ-साथ सेलेब्रिटीज भी अपने रिएक्शन दे रहे हैं. लगभग हर समसामयिक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखने वाले प्रकाश राज (Prakash Raj) ने भी महाराष्ट्र के मुद्दे पर चिंता जाहिर की है.

प्रकाश राज (Prakash Raj) ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा, 'लोकतंत्र केवल एक भ्रम है, जिसमें लोगों को लगता है कि पावर उन्हें मिल रही है. लेकिन असल में, यह एक व्यवस्थित तरीका है जिससे लोग अपनी शक्ति को कुछ लोगों में बांटते हैं और बदले में इसपर अपना नियंत्रण खो देते हैं. नागरिकों क्या इसके साथ हम ठीक हैं.' बता दें, प्रकाश राज (Prakash Raj) ने बॉलीवुड एक्टर अतुल कुलकर्णी के ट्वीट को पोस्ट किया था. प्रकाश राज के इस ट्वीट पर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

Democracy is merely an illusion of giving power to the people. In reality, It's a systemised way to make people transfer their power to a few and in turn lose control over it.