नागरिकता संशोधन कानून का छात्रों ने 'राष्ट्रगान' गाकर किया विरोध, तो महेश भट्ट ने ट्वीट कर कही यह बात...

देशभर में आज नए साल (Happy New Year 2020) का जश्न मनाया जा रहा हैं. तो वहीं, नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) को लेकर अभी भी देशभर में छात्र अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. साल 2019 की आखिरी शाम को जामिया (Jamia Millia Islamia) इलाके में लोगों ने नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी (NRC) को लेकर एक बार फिर अपना विरोध जाहिर किया. हालांकि, इस बार छात्रों ने इस विरोध प्रदर्शन की शुरुआत राष्ट्रगान गाकर किया. छात्रों का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. अब इस वीडियो को बॉलीवुड डायरेक्टर महेश भट्ट (Mahesh Bhatt) ने अपने इंस्टाग्राम एकाउंट से शेयर किया है.

When the powers stand against us, when we join hands with the meek, as we stand up to opression, as we speak the truth to power- Bapu, you walk beside us.....We need you every hour. https://t.co/Xtqb5agC39