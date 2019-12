बंदर को इस बच्चे पर आया इतना प्यार, मां खींचती रही लेकिन जाने नहीं दिया, बॉलीवुड एक्टर ने शेयर किया Video

बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर (Anupam Kher) ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है. उनके इस वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं. अनुपम खेर द्वारा शेयर किए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि बंदर (Monkey And Child) एक छोटे बच्चे को प्यार कर रहा है. बच्चे पर उसे इतना प्यार आता है कि वो उसकी मां को भी उसे लेने नहीं देता है. वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि बच्चे की मां बंदर के हाथ से उसे खींचती है, लेकिन वो उसे कसकर पकड़ लेता है. बंदर की इस क्यूट हरकत को देख सोशल मीडिया पर खूब रिएक्शन भी आ रहे हैं. अनुपम खेर ने इस वीडियो को अपने ट्विट हैंडल से शेयर किया है.

Both monkey & the child don't care that they are on a busy street somewhere in India. Mother of the child is not hysterical. There is a certain innocence and that ‘Life goes on' feel about it. Even the person shooting this video is not looking for a perfect angle. Enjoy. pic.twitter.com/iIXhQvrfOE