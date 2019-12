नुसरत जहां ने प्रदर्शनकारियों से की अपील, बोलीं- CAA के विपक्ष में वोट देने के बाद, मैंने...

देशभर में नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) का विरोध हो रहा है. एक्ट्रेस से लोकसभा सांसद बनने वाली नुसरत (Nusrat Jahan) जहां भी इस कानून का विरोध कर रही हैं. दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया (Jamia Millia Islamia) विश्वविद्यालय के विरोध प्रदर्शन पर पुलिस की कार्रवाई का देशभर में लोग विरोध कर रहे हैं. बता दें, नागरिकता संशोधन कानून का बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) भी विरोध कर रही हैं. तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सुप्रीमो ने शहर के बीचों-बीच स्थित रेड रोड से विरोध मार्च शुरू किया. इस दौरान उनके साथ सांसद और एक्ट्रेस नुसरत जहां (Nusrat Jahan) भी मौजूद थी.

After voting against the CA Bill in Lok Sabha, I joined the peaceful protests on the streets with my Leader @MamataOfficial and others of @AITCofficial against #CAA & #NRC. I appeal to kindly protest in a peaceful manner & abide by the law. #NoCAA#NoNRCpic.twitter.com/epeWwjazcQ