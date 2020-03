पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने कोरोनावायरस को लेकर जताई चिंता, बोलीं- हमें उन लोगों का ख्याल रखना चाहिए जो...

कोरोनावायरस (Coronavirus) का कहर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है. पाकिस्तान में ही इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या अब तक 956 हो चुकी है. कोरोनावायरस के बढ़ते कहर को देखते हुए हाल ही में पाकिस्तान की मशहूर एक्ट्रेस माहिरा खान (Mahira Khan) ने ट्वीट किया है, जो खूब वायरल हो रहा है. अपने ट्वीट में माहिरा खान ने कहा कि हमें उन लोगों का ध्यान रखना चाहिए, जो इस समय स्थिति में नहीं हैं. उन्हें जानकारी देनी चाहिए और पेड लीव्स देने चाहिए. माहिरा खान का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है, साथ ही लोग इसपर जमकर कमेंट भी कर रहे हैं.

If you are educated, if you can survive a month without work or in a position of power/privilege then this battle is yours more than anyone else's! We must take care of those who are not in our position - make them aware, give them paid leaves, make their life easy! #COVID2019