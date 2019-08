जम्मू और कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तानी एक्ट्रेस का आरोप, कहा- कश्मीरियों का नजरिया दबाया जा रहा है

जम्मू और कश्मीर (Jammu and Kashmir) से अनुच्छेद 370 (Article 370) हटाए जाने के बाद से ही देश के साथ ही विदेश से भी इस पर रिएक्शन आने जारी हैं. जम्मू और कश्मीर (Jammu and Kashmir) के मुद्दे पर पाकिस्तानी एक्ट्रेस वीना मलिक (Veena Malik) लगातार ट्वीट कर अपना रिएक्शन दे रही हैं. हाल ही में आए वीना मलिक (Veena Malik) के एक और ट्वीट ने भी सबका खूब ध्यान खींचा है. इस ट्वीट में उन्होंने (Veena Malik) कश्मीर के लोगों के विचारों को दबाने और वहां के संचार साधनों को ब्लॉक करने का आरोप लगाया है. वीना मलिक (Veena Malik) का ट्वीट सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है.

Freedom of Speech is the Basic Human right And all channels of communications in Kashmir been blocked. World doesnt know whats happening in kashmir? Why are the views of the Kashmiri people being suppressed? In world's biggest democrasy whats India trying to hide? #kasmir