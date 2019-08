पाकिस्तान सरकार ने लिया बड़ा फैसला, भारतीय फिल्मों की रिलीज पर लगाई रोक

जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) से धारा 370 (Article 370) हटाए जाने को लेकर पाकिस्तान में बौखलाहट साफ नजर आ रही है. 5 अगस्त को भारत के गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने देश के जम्मू-कश्मीर राज्य से धारा 370 हटाने को लेकर राज्यसभा में बिल पेश किया था, जिसके बाद लोकसभा में भी इस बिल को पेश किया गया. दोनों सदनों से ये बिल भारी बहुमत से पास हुआ. लेकिन पाकिस्तान भारत के इस फैसले से बौखलाया हुआ है. अब पाकिस्तान ने भारतीय फिल्मों को अपने देश में बैन कर दिया है. इस बात की जानकारी एएनआई के ट्विटर हैंडल से दी गई है.

जम्मू-कश्मीर को लेकर आया मलाला यूसुफजई का रिएक्शन, कहा- जब मैं बच्ची थी, कश्मीर में...

"No Indian movie to be screened in Pakistani cinemas," says Dr Firdous Ashiq Awan, Special Assistant to Pakistan Prime Minister on I&B: Geo English pic.twitter.com/Jw3zwifKdb