Pataakha Trailer: सुनील ग्रोवर ने छेड़ दिया ऐसा युद्ध, देखकर आप भी सोचने पर हो जाएंगे मजबूर... देखें Video

Pataakha Trailer: कॉमेडियन सुनील ग्रोवर बॉलीवुड के मशहूर डॉयरेक्टर विशाल भारद्वाज की फिल्म 'पटाखा' से नए अंदाज और लुक में दिखाई देने वाले हैं. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस फिल्म के ट्रेलर को रिलीज कर दिया गया है. सुनील ग्रोवर के अलावा फिल्म में सान्या मल्होत्रा और राधिका मदान की कॉमेडी-ड्रामा भी देखने को मिलेगी. फिल्म 28 सितंबर को रिलीज हो रही है. फिल्म की कहानी चरण सिंह पाठिक की कहानी 'दो बहने' पर आधारित है. फिल्म की कहानी बड़की और छुटकी की है जो राजस्थान के एक छोटे से गांव की रहने वाली हैं. दोनों हमेशा लड़ती रहती हैं. लेकिन दोनों की जब शादी हो जाती है तो उन्हें इस बात का एहसास होता है कि वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकतीं.

The first posters from the movie #Pataakha is out. Congrats to one of my favourite director @VishalBhardwaj and the entire star cast @sanyamalhotra07@radhikamadan01@WhoSunilGrover#SaanandVerma and #VijayRaaz...Excited for the trailer launch on 15th August #SidKpic.twitter.com/IAKOUretpt