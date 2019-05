इस बॉलीवुड एक्ट्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी को बताया शेर, कहा- राजनीति के कीचड़ में...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमाकेदार अंदाज में जीत हासिल हुई है और सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई देने का सिलसिला थम ही नहीं रहा है. चुनाव नतीजों (Election Result 2019) पर कई बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस ने भी जमकर ट्वीट किया है. किसी ने मोदी का समर्थन किया है, तो किसी ने विपक्ष को सलाह दी है. इन प्रक्रियाओं में बॉलीवुड एक्ट्रेसपायल रोहतगी (Payal rohtagi) भी पीछे नहीं हैं. पायल रोहतगी (Payal Rohtagi) ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी (BJP) को शुभकामनाएं देने के साथ ही विपक्ष पर तंज कसा है.

The Lotus blooms in dirty water. Shri @narendramodi ji has become the @PMOIndia amidst dirty politics. Thanks to opposition & their lack of vision plus hate politics on religion #Verdict2019#VijayiBharat#PayalRohatgi शेर शेर होता है pic.twitter.com/ZRfvYLmHT6