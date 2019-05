अजय देवगन ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर किया ट्वीट, बोले- लोगों को पता है क्या सही है....

लोकसभा चुनाव रुझान (Lok Sabha Election Results) आ रहे हैं और बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन के साथ 300 का आंकड़ा पार कर लिया है. ऐसे में बॉलीवुड सेलेब्रिटीज इन चुनावी नतीजों (Election Results) में दिलचस्पी लेते दिखाई दे रहे हैं. विवेक ओबेरॉय (Vivek Oberoi), रितेश देशमुख (Ritesh Deshmukh), एकता कपूर (Ekta Kapoor), आशा भोंसले (Asha Bhonsle) सभी सितारे चुनावी नतीजों को लेकर ट्वीट कर रहे हैं. ऐसे में बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन (Ajay Devgn) कहां पीछे रहने वालों में से हैं. 'सिंघम' अजय देवगन (Ajay Devgn) ने अपने ट्विटर हैंडल से पीएम मोदी को लेकर ट्वीट किया है. अजय देवगन ने ट्वीट कर कहा , 'देश जानता है कि उनके लिए क्या सही है और जनता ने अपनी पसंद बता दी है.'

The country knows what is right for them and they have made their choice.@narendramodi