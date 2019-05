बॉलीवुड एक्टर ने विपक्ष को दी सलाह, बोले- मायावती, अखिलेश, केजरीवाल, ममता अब हो जाएं रिटायर

लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) के चुनाव रुझानों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने निर्णायक बढ़त हासिल कर ली है और उसकी सीटों का आंकड़ा 330 के पार कर गया है. इलेक्शन रिजल्ट (Election Result 2019) के लगातार आ रहे रुझानों से जहां एक तरफ बीजेपी (BJP) में खुशी की लहर दौड़ रही है, तो वहीं दूसरी और विपक्ष में सन्नाटा छाया हुआ है. चुनाव के नतीजों (Election Result) पर राजनेताओं के साथ ही बॉलीवुड (Bollywood) भी नजर रख रहा है. परिणाम के साथ ही लोग ट्वीट के जरिए अपने विचार पेश कर रहे हैं. बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्युसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने भी लोकसभा चुनाव 2019 के अब तक के नतीजों में बीजेपी (BJP) की बढ़त पर उसकी तारीफ की है. इसके साथ ही उन्होंने (Kamaal R Khan)अपने ट्वीट के जरिए विपक्ष और महागठबंधन पर भी निशाना साधा है.

लोकसभा चुनाव रुझान में BJP के शानदार प्रदर्शन पर धर्मेंद्र ने पीएम को बताया 'फकीर बादशाह', बोले- अच्छे दिन...

My advise to all these opposition politicians @yadavakhilesh@Mayawati@ArvindKejriwal@MamataOfficial@ncbn is this:- Pls announce your retirement today because people of India have rejected you totally. So now You don't have any right to represent them anymore. Thanks