जामिया के छात्रों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, तो भड़कीं आलिया की बहन पूजा भट्ट, कही यह बात...

नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) के विरोध में देशभर से आवाजें उठ रही हैं. देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों में से एक जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में भी नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) का छात्रों ने विरोध किया. हालांकि, शांतिपूर्वक चल रहा विरोध प्रदर्शन धीरे-धीरे बेकाबू हो गया और ऐसे में दिल्ली पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया. अब जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी (Jamia Milia Islamia University) में हुए इस हंगामे के बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट की बहन एक्ट्रेस पूजा भट्ट (Pooja Bhatt) छात्रों के समर्थन में उतरी हैं.

'बिग बॉस 13' छोड़ने को लेकर सलमान खान ने तोड़ी चुप्पी, कही यह बात...

When the police & people who are meant to uphold the constitution & law prevent people from gathering and protesting peacefully and then behave in such a brute like manner,they ensure adverse responses. They are meant to protect. Not be mere tools of a divisive regime.

एक्ट्रेस पूजा भट्ट (Pooja Bhatt) अपने ट्वीट में दिल्ली पुलिस पर भड़कती हुई नजर आ रही हैं. उन्होंने छात्रों के समर्थन में ट्वीट करते हुए लिखा, "जब पुलिस और लोग, जो संविधान और कानून को बनाए रखने के लिए होते हैं, लोगों को इकट्ठा होने और शांतिपूर्वक विरोध करने से रोकते हैं और फिर इस तरह से बर्बर व्यवहार करते हैं, तो वह लोगों द्वारा दी जाने वाली ऐसी ही प्रतिक्रिया को सुनिश्चित करते हैं. वह रक्षा करने के लिए हैं. विभाजनकारी शासन के साधन मात्र नहीं हैं." बता दें, पूजा भट्ट ने अपने पापा महेश भट्ट (Mahesh Bhatt) के ट्वीट को रिट्वीट करने के बाद ही दिल्ली पुलिस पर अपना गुस्सा उतारा है.

Panipat Box Office Collection Day 8: अर्जुन कपूर की 'पानीपत' का सिनेमाघरों में धमाल जारी, कमा डाले इतने करोड़

In times when transformation and change is required we speak from a deeper voice inside our lives. It's our lives that teach us who we are. When truth is hard to find remember it is usually hiding inside ourself.And even if we feel we are too small. Go out there & sing ur song. https://t.co/t6lmoXU2qL