दिल्ली हिंसा पर प्रकाश राज ने किया Tweet, बोले- इन बर्बर लोगों को सत्ता में...

नागरिकता संसोधन कानून (Citizenship Amendment Act) को लेकर दिल्ली में हो रही हिंसा (Delhi Violence ) को लेकर लगातार ट्विटर पर रिएक्शन आ रहे हैं. यूं तो अब हिंसा प्रभावित इलाकों में पिछले दो दिनों से शांति है, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है. अब दिल्ली के हालातों पर बॉलीवुड एक्टर प्रकाश राज (Prakash Raj) का रिएक्शन आया है. प्रकाश राज (Prakash Raj Twitter) ने अपने ट्वीट के जरिए नेताओं पर जमकर निशाना साधा है. प्रकाश राज का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

What have we become as a society .. #JustAsking the conscience of every single voter who voted these barbarians to power ... pic.twitter.com/6kiQpaR12D