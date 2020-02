रणदीप हुड्डा ने पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को लेकर किया ट्वीट, कही यह बात

बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा (Randeep Hooda) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. हाल ही में उन्होंने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के साथ-साथ केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javdekar), बाबुल सुप्रियो (Babul Supriyo) और पर्यावरण मंत्रालय को टैग किया है. अपने ट्वीट के जरिए रणदीप हुड्डा ने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री से वन विभाग के कर्मियों को सीमा की रक्षा करने वाले जवानों के जितना ही लाभ देने की अपील की है. रणदीप हुड्डा का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, साथ ही लोग इसपर जमकर अपने रिएक्शन भी दे रहे हैं.

Dear sirs @narendramodi@PMOIndia@PrakashJavdekar@SuPriyoBabul@moefcc as pointed out earlier,shouldn't the forest department personnel be given the same benefits as any uniformed personnel guarding our country's most important frontiers? ????????@CentralIfshttps://t.co/2CW9k1XwWm