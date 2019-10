इस बॉलीवुड एक्टर ने 'रावण' को लेकर किया ट्वीट, बोले- उसकी पूरी पीढ़ी खत्म हो गई...

Happy Dussehra 2019: आज देश भर में दशहरा या विजयादशमी का पर्व पूरी धूमधाम से मनाया जा रहा है. आज ही के दिन राम ने रावण का वध किया था, और बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर दशहरा के पर्व को मनाया जाता है. दशहरे के इस मौके पर बॉलीवुड से भी बधाई संदेश आ रहे हैं और बॉलीवुड कलाकार अपने-अपने तरीके से दशहरे के बधाइयां दे रहे हैं. बॉलीवुड एक्टर सनी देओल (Sunny Deol), महेश बाबू (Mahesh Babu) और कमाल आर खान (Kamaal R Khan) जैसे सितारे ट्विटर पर दशहरे को लेकर ट्वीट कर चुके हैं. कमाल आर खान (KRK) ने रावण को लेकर बहुत ही दिलचस्प बात भी कही है.

दशहरा (Dussehra) के मौके पर बॉलीवुड एक्टर और बीजेपी सांसद सनी देओल ने ट्वीट किया हैः विजया दशमी के पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं.

Ravan died and his entire generation finished. Alexander Sikander died and his generation also finished. It's the proof that how important is the head of the family? He must be given credit, who take care of his entire family with respect and dignity.