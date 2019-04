RAW Box Office Collection Day 9: जॉन अब्राहम की फिल्म 'RAW' की ताबड़तोड़ कमाई, जानें कुल कलेक्शन

RAW Box Office Collection Day 9: जॉन अब्राहम (John Abraham) ने फिल्म 'रोमियो अकबर वाल्टर' (Romeo Akbar Walter) यानी 'रॉ' (RAW) ने बॉक्स ऑफिस (RAW Box Office Collection) पर जबरदस्त धमाका किया है. फिल्म रिलीज के बाद से ही अपनी ताबड़तोड़ कमाई से सभी को चौंका रही है. जॉन अब्राहम (John Abraham) की फिल्म 'रॉ' (RAW) ने अब तक 35-36 करोड़ के बीच कमाई कर ली है. फिल्म की कमाई को लेकर तरण आदर्श ने ट्वीट कर जानकारी दी थी. उनके मुताबिक, 'रोमियो अकबर वाल्टर' (Romeo Akbar Walter) यानी 'रॉ' (RAW) ने शुक्रवार को 1.25 करोड़ रुपये की कमाई की थी. इस हिसाब से देखा जाए तो शनिवार को भी फिल्म ने एक के डेढ़ करोड़ की कमाई कर ली है.

#RomeoAkbarWalter has limited days to add to the total, since #Kalank arrives on Wed... [Week 2] Fri 1.25 cr. Total: ₹ 34.29 cr. India biz. #RAW