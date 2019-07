न्यूयॉर्क में इस बॉलीवुड एक्टर के घर पर ऋषि कपूर ने खाए गर्मागर्म फुलके, देखें Photo

बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) और उनकी पत्नी नीतू सिंह (Neetu Kapoor) ने न्यूयॉर्क में एक्टर अनुपम खेर (Anupam Kher) के घर पर लजीज भारतीय लंच का लुत्फ उठाया. ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) ने एक फोटो शेयर की है, जिसमें वह चपाती पकड़े नजर आ रहे हैं, वहीं अनुपम खेर और नीतू कपूर मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं. इस फोटो के कैप्शन में ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) ने लिखा है, 'अनुपम खेर (Anupam Kher) के घर लंच पर. लंबे समय के बाद मुझे आटे का अच्छा फुल्का खाने को मिला है. यह मजेदार खाना उनके फ्राईडे दादू ने बनाया है.'

At Anupam Kher's apartment for lunch. Had the correct “aate(flour) ka phulka( Indian bread) after a while. Great food made by his man Friday Daddu pic.twitter.com/rqjo42qFFM