Republic Day पर ऋषि कपूर ने सरकार से की अपील, बोले- हमें भी परेड में शामिल होने का...

पूरा देश आज जहां 71वां गणतंत्र दिवस (Republic Day 2020) सेलिब्रेट कर रहा है. वहीं, इस मौके पर बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) अपने एक ट्वीट के जरिए सुर्खियों में आ गए हैं. लगभग हर समसामियक मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात रखने वाले ऋषि कपूर ने गणतंत्र दिवस की परेड में सरकार से बॉलीवुड के शामिल होने की अपील की है. ऋषि कपूर (Rishi Kapoor Twitter) का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. एक्टर ने ट्वीट करते हुए लिखा, "मैं भारतीय सरकार से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री (जो दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन गई है) को एक प्रमुख झांकी देने की अपील करता हूं."

I request the Indian government to dedicate a major”float”to the the Indian Film industry (which is now the largest in the world) All artistes would be part of the Parade and March past. The world must see our participation too. We are all proud “Desis” Next year. Jai Hind!