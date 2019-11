ऋषि कपूर ने बॉलीवुड में नए कलाकारों को दी सलाह, बोले- 'डोले-शोले' नहीं बल्कि...

बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) साल 1970 में फिल्म 'मेरा नाम जोकर' से अपने करियर की शुरुआत की थी और अब उनकी फिल्म 'द बॉडी' जल्द ही आने वाली है. बाल कलाकार से वरिष्ठ कलाकार तक का बॉलीवुड में उनका सफर काफी प्रभावशाली रहा है. उनका मानना है कि करियर के इस लंबे सफर में वह वक्त के साथ प्रासंगिक बने रहे, क्योंकि एक अभिनेता के तौर पर उन्होंने शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक विकास किया.

