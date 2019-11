गिरती GDP को लेकर बॉलीवुड एक्टर का मोदी सरकार पर निशाना, बोले- सवाल किससे पूछें नेहरू से या टीपू सुल्तान से

भारत की अर्थव्यवस्था (Indian Economy) को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं. शुक्रवार को सामने आए आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, भारत की अर्थव्यवस्था में जुलाई से सितंबर के बीच बीते 6 सालों में सबसे धीमे स्तर पर बढोतरी हुई. इस दौरान देश की जीडीपी (GDP) केवल 4.5 फीसदी रही जोकि पिछली तिमाही के जीडीपी(5 फीसदी) से भी कम है. विपक्षी दल इसको लेकर मोदी सरकार (Modi Government) पर निशाना साध रहे हैं. अब बॉलीवुड गलियारे से भी इस संबंध में रिएक्शन आ रहे हैं. बॉलीवुड एक्टर प्रकाश राज (Prakash Raj) ने इस संबंध में एक ट्वीट किया है, जो सुर्खियों में है.

ECONOMY in ICU.......VIKAAS and VISHWAS in the INCUBATOR .. whom do we question....NEHRU or TIPPU SULTHAN...#JustAskingpic.twitter.com/js11PvY4Yf