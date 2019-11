शेफाली जरीवाला के पति ने दी पारस छाबड़ा को धमकी, बोले-दुआ करना कि बिग बॉस से बाहर मत आना...

पारस छाबड़ा (Paras Chhabra) और शेफाली जरीवाला (Shefali Jariwala) के बीच इन दिनों बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) में जमकर नोकझोंक हो रही है. बीते एपिसोड में भी दोनों कंटेस्टेंट्स के बीच जमकर झगड़ा हुआ था. शेफाली जरीवाला ने जहां पारस छाबड़ा के विग पर सवाल उठाया तो वहीं पारस ने भी उनपर पर्सनल अटैक किया. इन दोनों कंटेस्टेंट्स का झगड़ा ट्विटर पर भी ट्रेंड करने लगा. सनी नाम के यूजर ने लिखा: पारस सलमान खान से डांट खाने के बाद भी अपनी सारी हदें पार कर रहा है. उनके इस ट्वीट पर शेफाली जरीवाला के पति पराग त्यागी (Parag Tyagi) ने भी अपना रिएक्शन दिया है.

#AgeShaming is Negligible Against What #Paras has Called #Shefali Yesterday, This DISGUSTING Man Has CROSSED all the Limits Even After Getting Bashed by #Salman Himself He Called Her "COUGAR" i.e. "An older woman seeking a sexual relationship with a younger man" @GAUAHAR_KHAN ?? pic.twitter.com/D0iSV2KRA2

शेफाली जरीवाला (Shefali Jariwala) के पति पराग त्यागी (Parag Tyagi) ने लिखा: "भाई आपको अंदाज भी नहीं है कि मैं कितना असहाय महसूस कर रहा हूं..उसकी मां और गर्लफ्रेंड कैसा महसूस करती होगी जब वो महिलाओं से ऐसा व्यवहार करता है? ऐसे लोग ये भूल जाते हैं कि उनकी मां और गर्लफ्रेंड भी एक महिला हैं. उसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वो बिग बॉस के घर से बाहर ना निकले."

Stay calm ! Parag ! everyone who utters non sense are exhibiting their personalities ! Their thoughts ! It doesn't change the person who is being wrongly spoken about ! Galat sabhi bol rahe hain , it's sad that it's getting down to really low jibes at each other! #staystronghttps://t.co/HXRRQVhMXU